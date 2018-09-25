Alman Katolik Kilisesi'nden cinsel taciz skandalı için özür

Alman din adamlarının 70 yıla yakındır sürdürdüğü taciz vahşetinin gerçek yüzü ortaya çıktı.

Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının, 1946'dan 2014 yılına kadar, 3 bin 677 çocuğu taciz ettiği belirlendi.

Kilise, binlerce çocuk ve ailelerinden özür diledi.

"Kilise olarak çok uzun süredir görmezden geldik, inkar ettik, üstünü örttük"

Almanya Piskoposlar Konferansı'na başkanlık eden Kardinal Reinhard Marx, "Kilise olarak çok uzun süredir görmezden geldik, inkar ettik, üstünü örttük ve gerçek olmamasını diledik" dedi.

Korkunç skandal hakkında, Estonya'da bulunan Papa Franciscus da yorum yaptı. Katolik Kilisesi'ni sarsan cinsel taciz skandallarının inananları öfkelendirdiğini söyledi.

Alman Der Spiegel dergisi, daha önce Alman Piskoposlar Konferansı'nın isteği üzerine hazırlanan cinsel tacizlerle ilgili gizli bir belgeyi yayımlamıştı.

Belgede, 1946 ile 2014 yılları arasında bin 670 din adamı ve rahibin, çoğu erkek olmak üzere yaşı küçük 3 bin 677 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu saptaması yer almıştı.

Kaynak: TRT Haber