1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya'daki Türkleri temsil eden ilk Sivil Toplum Kuruluşu. Ancak dernek 39 yıldır Yunanistan'ın "Batı Trakya'da Türk yoktur" politikasına dayalı uygulamalar yüzünden resmi statüden yoksun durumda.

Atina, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2008'de derneğin "resmi statüsünün iadesine" yönelik kararını da uygulamıyor.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, "Bu AİHM kararının uygulanması için geçtiğimiz temmuz ayında İskeçe'de bir protesto yürüyüşü yaptık. Yürüyüşten tam 7 ay sonra hakkımızda bir soruşturma başlatıldı." dedi.

"Suçlamalar asılsız"

Soruşturmaya gerekçe olarak, Yunan devleti ve Yargıtay Mahkemesi kararları aleyhine kışkırtıcı konuşmalar yapıldığı ve yalan haber yayıldığı iddiaları gösterildi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Ozan Ahmetoğlu, ifade verdiğinin bilgisini vererek şunları söyledi:

"Gittik, yazılı olarak ifademi İskeçe emniyetine teslim ettim. Soruşturmadaki iddialara ve suçlamalara kesin bir cevap verdim. Tamamını reddettiğimizi söyledik. Yürüyüş sırasında yaptığım konuşmalarda AİHM kararlarının uygulanmasını ve İTB’nin yasal statüsünün iade edilmesini istediğimizi bir kez daha vurguladık."

"Demokratik hak arıyoruz"

Ahmetoğlu, gösteri için gerekli izinlerin alındığını, demokratik şekilde hak aradıklarını vurguladı:

"Yoktan suç icat edilerek Batı Trakya Türklerinin suçlanması yerine aihm kararlarının uygulanarak yasal ve resmi statümüzün iade edilmesini bekliyoruz İTB olarak."

Ahmetoğlu, maske takmadıkları gerekçesiyle yürüyüşteki 12 Türk'e de soruşturma açıldığını vurguladı.

Türkiye de sürece tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın adımını "yeni bir baskı ve korkutma planı" olarak nitelendirdi:

"Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız."