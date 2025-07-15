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Dünya
AA 15.07.2025 20:45

Batı Şeria'da bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'da bir fabrikaya baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri El Halil kentinin El-Fahs bölgesinde bir fabrikaya baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin darbederek yaraladığı 12 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, baskın yaptığı fabrikada 2 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede söz konusu baskın ve saldırılarda en az 999 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

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