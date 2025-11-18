Açık 7.6ºC Ankara
Dünya
AA 18.11.2025 22:41

Batı Şeria’da bir beldeye baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusu Filistinlilere ateş açtı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beyt Ummer beldesine baskın düzenleyerek Filistinli sivillere ateş açtı.

Batı Şeria’da bir beldeye baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusu Filistinlilere ateş açtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İşgalci İsrail ordusu, El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinin ana girişini kapattı ve askeri bir birlik beldeye girdi.

Tanıklara göre ordu, baskın sırasında çıkan çatışmalarda taş atan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahale etti.

İsrail devlet televizyonu, beldedeki araçla ezme ve bıçaklama olaylarında Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da bir İsraillinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yediot Aharonot gazetesi ise saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiği iki Filistinlinin “etkisiz hale getirildiğini” ve her ikisinin de Beyt Ummer sakini olduğunu yazmıştı.

