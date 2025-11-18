Almanya Savunma Bakanı: AB içindeki savunma hazırlığımızı daha da genişletmeliyiz

Bakan Pistorius, Berlin Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın artan tehditlerine değindi.

Pistorius, "Moskova, siber saldırılar, casusluk, sabotaj ve dezenformasyon yoluyla hepimize karşı hibrit saldırılar düzenliyor." diye konuştu.

Avrupa'nın daha fazlasını yapması gereken bir dönemde olduğunu dile getiren Pistorius, "Sadece kendisi için değil, aynı zamanda transatlantik denge için de. NATO, transatlantik kalabilmek için daha Avrupalı ​​olmalı. Bu elbette ABD'nin savunmacı bir tavır takınması anlamına gelmiyor, daha ziyade ittifakımızın bir bütün olarak daha güçlü hale gelebilmesi için kendi yeteneklerimize güvenip yatırım yapmamız anlamına geliyor. Avrupa Birliği içindeki savunma hazırlığımızı daha da genişletmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pistorius, Baltık Denizi'nin giderek bir çatışma alanına dönüştüğüne dikkati çekerek, "Burası, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerimizi test ettiği bir alan." dedi.

Alman Savunma Bakanı, hasarlı denizaltı kablolarını, hava sahası ihlallerini ve insansız hava araçlarının uçuşlarını örnek göstererek, "Artık burada tesadüflerden bahsedemeyiz. Bu bir strateji. Bunlar öncü işaretler." diye konuştu.

Avrupa'nın birkaç yıl önce kimsenin hayal bile edemeyeceği bir savaşın gölgesinde bulunduğunu belirten Pistorius, "Rusya, neredeyse 1500 gündür Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı acımasız bir saldırı savaşı yürütüyor. Ukrayna hayatta kalmak için mücadele ediyor. Ancak aynı zamanda Avrupa için, bizim güvenliğimiz için de mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

JFC Komutanı Ingo Gerhartz

Hollanda’nın Brunssum kentindeki Müttefik Ortak Kuvvet Komutanlığı (JFC) Komutanı Ingo Gerhartz ise Almanya'yı olası bir Rus saldırısını caydırma çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı.

Eski Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı olan Gerhartz, giderek artan hibrit saldırılara karşı başarılı bir savunma ve önleme için, tedarikte köklü bir reform ve toplum genelinde savunma hazırlığının güçlendirilmesinin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Gerhartz, "Almanya, bir bütün olarak henüz çağımızın gerektirdiği stratejik olgunluğa ulaşmadı. Almanya gelişmiş bir güvenlik aktörü olmak istiyorsa, tüm ülke, yalnızca yeteneklere yapılan yatırımların yeterli olmadığını anlamalıdır." ifadesini kullandı.