Dünya
AA 18.11.2025 22:16

Almanya’da "İmparator Vatandaşı" üyelerine yönelik operasyon

Almanya’da "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" grubu üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Almanya’da "İmparator Vatandaşı" üyelerine yönelik operasyon
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Hessen Eyalet Kriminal Dairesi ve Frankfurt Savcılığından yapılan ortak açıklamada, 34 ila 78 yaşlarındaki 2’si kadın, 8 Alman vatandaşı hakkında "suç örgütü kurmak ve çete halinde belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 5 eyalette 8 mekanda arama yapıldığı ifade edildi.

Aramalarda cep telefonlarına, veri depolama cihazlarına, nakit paraya, bir yaya ve bir kurusıkı tabanca gibi çeşitli kanıtlara el konulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şüphelilerin "İmparatorluk kimlik kartları" ve "İmparatorluk ehliyetleri" gibi çeşitli sahte belgeler bastığı, yaydığı ve sattığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm şüphelilerin "İmparator vatandaşı" grubu üyesi olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak gören ve iç istihbaratın 2024 raporuna göre, 26 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 600 üyesinin şiddet kullanma potansiyeli olan grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor. Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Almanya
