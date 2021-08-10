Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine'de "Marburg humması"nın tespit edildiğini ve bunun Batı Afrika'da bir ilk olduğunu duyurdu.

Ülkenin güneyinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği açıklandı.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan virüs, insanlar arasında da kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Hastalığın bulaştığı kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan hastalıkta ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

