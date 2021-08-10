Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele ediyor. O bölgelerden biri de, yaklaşık 3 buçuk milyon hektar alanın kül olduğu Rusya.

Dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı

Yangınların olduğu bölge ülkenin kuzeyindeki Sibirya. Rusya’daki yangınların boyutu o kadar büyük ki, tarihte ilk defa dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı.

NASA fotoğrafları paylaştı

Yangının çıktığı bölgeyle Kuzey Kutbu arası ise 3 bin kilometre. Bu durum felaketin boyutunu ortaya koyarken, NASA’nın 6 Ağustos’ta paylaştığı fotoğraflar da yangınların Rusya’ya olan etkisini gözler önüne serdi.

Yangınlar sonucu Rusya’nın büyük bir bölümünün dumanlarla kaplandığı belirtildi.

