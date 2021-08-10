Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 03:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sibirya'daki yangının dumanı Kuzey Kutbu'na ulaştı
[Fotoğraf: NASA]
Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde etkisini sürdüren orman yangınlarından yayılan duman, tarihte ilk defa 3 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA'nın paylaştığı fotoğraflar, yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele ediyor. O bölgelerden biri de, yaklaşık 3 buçuk milyon hektar alanın kül olduğu Rusya.
Dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı
Yangınların olduğu bölge ülkenin kuzeyindeki Sibirya. Rusya’daki yangınların boyutu o kadar büyük ki, tarihte ilk defa dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı.
NASA fotoğrafları paylaştı
Yangının çıktığı bölgeyle Kuzey Kutbu arası ise 3 bin kilometre. Bu durum felaketin boyutunu ortaya koyarken, NASA’nın 6 Ağustos’ta paylaştığı fotoğraflar da yangınların Rusya’ya olan etkisini gözler önüne serdi.
Yangınlar sonucu Rusya’nın büyük bir bölümünün dumanlarla kaplandığı belirtildi.
Etiketler: NASA Orman Yangını Rusya Yangın
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