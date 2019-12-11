Geride kalan son 10 yıl, dünyadaki yazılı yayıncılar için zor geçti.

Akıllı telefonların yükselişi, gazete ve dergilere rağmen haberlerin çevrim içi tüketimine doğru eğilimi hızlandırdı.

Haliyle reklam verenler de bütçelerini yavaş yavaş dijitale uygun hale getirdi ve birçok basılı yayını zorladı.

GroupM bu durumu ortaya koyan yeni tahminlerini paylaştı. Buna göre, ABD'deki yayıncılar için henüz en kötü günler gelmemiş olabilir.

Son veriler, gazete reklam gelirlerinin önümüzdeki 5 yıl içinde bir kez daha yarıya inerek, 2012'deki 25 milyar dolardan 5,5 milyar dolara ineceğini gösteriyor.

Dergilerin reklam gelirlerinin ise 2024 yılında 6,6 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Bu, 2012'de 20,6 milyar dolardı. Bu yıl mı? 12,1 milyar dolar olarak görünüyor.

Çevrim içi reklam harcamalarına gelince…

Bahsettiğimiz medya araçlarında reklam harcamaları ne kadar azalıyorsa, dijitalde de bir o kadar artıyor.

Zenith’in son araştırmasına göre, 2017’de ilk kez dijital reklamlar, TV’yi aştı.

İnternetle ilgili reklamcılık, şu anda dünya çapında en önemlisi. 2020 yılında 326 milyar dolarlık bir reklam geliri bekleniyor. Bu yıl, 294 milyar dolardı.

Dijitalin önümüzdeki yıl da küresel reklamcılığın yüzde 52’sini oluşturması öngörülüyor.

ABD ve İngiltere’de 2024’e kadar, televizyonun her yıl yıllık 170 milyar doların altında bir reklam geliri olması bekleniyor.

Türkiye’deki duruma da göz atalım

Reklamcılar Derneğinin bu yıl açıkladığı 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, medya yatırımları geçen yıl 8 milyar 252 milyon TL idi. Toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 2 milyar 751 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları önceki yıla göre yüzde 2,9 büyümeyle geçen yıl 11 milyar 2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Medya yatırımlarında en büyük payı, yüzde 47 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Dijital mecraların pastadaki payı yüzde 28,9’a yükselirken, üçüncü sırada yüzde 10,3 ile açık hava var. 2017’de ikinci sırada yer alan basın yatırımları yüzde 19 düşerek yüzde 9,5 pazar payı ile 2018’de dördüncü sıraya geriledi.

2018 yılında televizyonlara yapılan medya yatırımı 3 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 2 milyar 385 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

[Sosyal medya kullanımı da son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Fotoğraf: Reuters]

Dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den aldı

Aynı raporda yer verilen Zenith’e ait 2018’in aralık ayı verilerine göre ise dijital medya yatırımları ile birlikte küresel medya yatırımları artışını sürdürüyor.

2017 yılı itibarıyla dijital medya yatırımlarının dünyada ilk defa diğer tüm mecraların önüne geçerek en büyük paya sahip mecra olduğu vurgulanıyor.

Bu mecranın 2018’de toplam medya yatırımları içerisindeki payını diğer mecralara göre daha hızlı artırdığının da altı çiziliyor.

2018 yılında dünya genelinde yüzde 4,5 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının yüzde 41’i dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den aldı.

Kaynak: Group M, Zenith, Reklamcılar Derneği

Grafik Şeyma Özkaynak