The Guardian'da yer alan habere göre ABD'nin California Eyaleti'ndeki San Diego Gümrük ve Sınır Koruma Tesisi (CBP) yetkilileri, doktorların göçmen çocuklara grip aşısı yapmasını engelledi.

Bir grup doktorun ücretsiz bir grip kliniği oluşturma talebini reddeden gümrük yetkilileri, tıbbi bakım sağlamanın “uygun” olmadığını iddia ederek doktorların içeri girmelerine izin vermedi.

Dün gümrük yetkilileri ile görüşmek için toplantıl talep eden br grubun tesise girişi engellendi ve 6 kişi gözaltına alındı.

Organizatörler, gözaltına alınanlardan dördünün doktor olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: Guardian]

"Çocukların ölmesi onlar için sorun değil"

CBP tarafından geri çevrilen acil tıp doktorlarından biri olan Dr. Hannah Janeway, “Daha fazla insan aşı olmadan ölecek. Buna hiç şüphe yok. Korkunç bir grip salgını getirmesi beklenen bir yılda, soğuk havalarda, aşılama yapılmadan kafeslerde bir arada kilitli tutuluyorlar” dedi.

Tijuana'daki sığınmacılarla da çalışan Janeway, CBP'nin aşı yapılmasını sağlamasının ahlaki bir zorunluluğu olduğunu söyledi.

“Bu koşulları yaratan ve sürdürmelerini sağlayan hükümetimiz, temelde bazı insanların hayatlarının değerli olduğunu söylüyor. Ancak çocukların ölmesi onlar için sorun değil."

Bir aydan fazla bir süredir, bir grup doktor ABD’yi gözaltındaki göçmenleri aşılamaya ve ücretsiz bir klinik kurmaya çağırıyor. Ancak CBP, göçmen çocukların kısa süreli gözaltına alındığını söyleyerek, kliniği kurmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Kaynak: Guardian