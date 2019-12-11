Dünya
Dünyanın ilk elektrikli deniz uçağı deneme uçuşunu tamamladı11 Aralık 2019 Çarşamba 09:25 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:31
Dünyanın ilk tamamı elektrikli deniz uçağı, Kanada'da yapılan deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.
Harbor Air ve MagniX şirketleri tarafından üretilen dünyanın ilk tamamı elektrikli deniz uçağı, test uçuşunu gerçekleştirdi.
MagniX CEO'su Roei Ganzarski, "Bu ileriye dönük bir planın ilk adımıdır. Şimdi gerçek elektrik devrimi başlıyor." dedi.
Kaynak: Reuters
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