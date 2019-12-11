Arjantin'de devlet başkanlığı yemini ederek göreve başlayan Alberto Fernandez, öğlen saatlerinde Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'nın önünde toplanmaya başlayan ve kendisinin görevi üstlenmesini kutlayan onbinlerce destekçisine seslendi.

"Geçmişi, tekrar etmemek için unutmamanızı istiyorum"

Kabine Şefliği görevini yürüttüğü eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'ı hatırlatan Fernandez, şunları söyledi:

"Bir gün hayat beni Nestor Kirchner ile karşılaştırdı. Hiçbir zaman bu kadar değişeceğimi, onunlu birlikte bir ülkeyi ayağa kaldıracak, demokrasi ve özgürlük bayraklarını yükseltecek harika bir görevin kahramanı olacağımı düşünmemiştim."

Fernandez, eski hükümete işaret ederek, "Bu, bir kısmın faydasına, çoğunluğun ise zararına olan, fakirleştiren, sefillik getiren, bizi borçlandıran ve bizi uluslararası finansal sistemin tuzağına düşüren bir sistem. Geçmişi, tekrar etmemek için unutmamanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Açlığı bitireceğiz, bu bizi utandırması gereken bir şey"

Adaletin taraflı olduğuna işaret eden Fernandez, "Yeni Arjantin'de istihbarat ve yargı operasyonları, her gün maruz kaldığımız medya linçleri olmayacak. Ben temsil ettiğim şeyden eminim, siyasetin, çıkarların tersi olduğunu iyi biliyorum ve kimleri temsil ettiğimizi biliyorum. Okulsuz, işsiz kalanları, acı çekenleri temsil ediyoruz" dedi.

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Fernandez, şöyle konuştu:

"Birlikte çalışıp, toplum olarak elimizden gelen en büyük destanı yazacak ve Arjantinlilerin evinde hiçbir zaman bir tabak yemek eksik olmasın diye birlikte çaba göstereceğiz. Açlığı bitireceğiz, bu bizi utandırması gereken bir şey. Bugün tarihe yeni bir sayfa açacak üretimin ve çalışmanın en önemli şey olduğu bir dönem inşa edeceğiz."

Kaynak: AA