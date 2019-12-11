Yeni Zelanda Beyaz Ada'da yer alan Whakaari Yanardağı, geçtiğimiz gün yeniden faaliyete geçti.

6 kişinin hayatını kaybettiği yanardağ patlamasında adada 8 kişinin olduğu ancak herhangi bir yaşam belirtisine ulaşılamadığı aktarıldı.

Havadan çekilen görüntülerde, yanardağdan hala kül bulutları yükseldiği görüldü.

Yetkili makamlar, özellikle başka bir patlama ihtimali olduğundan, kurtarma görevi başlatmanın çok tehlikeli olduğunu söylüyor.

"Dünyanın en erişilebilir aktif deniz volkanı" olarak bilinen Whakaari Yanardağı'nı görmek için adaya her yıl 10 binden fazla ziyaretçi geliyor.

Kaynak: Reuters