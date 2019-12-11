Somali’deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı11 Aralık 2019 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:07
Somali’nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan otele düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel’e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dâhil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.
Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.
Kaynak: DHA