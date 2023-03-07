Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 2022'de yenidoğan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,1 düşerek 799 bin 728 oldu. Bu, Japonya 1899'da kayıt tutmaya başladığından beri görülen en düşük rakam.

Veriler aynı dönemdeki ölümlerin sayısının yüzde 8,9 artarak 1,58 milyona yükseldiğini gösterdi.

"Böyle devam edersek ülke yok olacak"

Başbakan'ın danışmanı Masako Mori, Japonya'nın 28 Şubat'ta rekor seviyede düşük doğum oranı açıklamasının ardından Bloomberg'e verdiği röportajda, "Böyle devam edersek ülke yok olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Yok oluş sürecini yaşamak zorunda kalan kişiler son derece büyük zararlarla karşılaşacaklar. Bu, o çocukların başına bela olacak korkunç bir hastalık."

"Doğum oranı doğrudan dibe çakıldı"

Mori, ülkenin doğum oranının "adım adım düşmediğini, doğrudan dibe çakıldığını" söyledi ve ekledi:

"Doğum oranın hızla düşüşe geçmesi, şimdi doğan çocukların bozuk, küçülen ve işlev görme yeteneğini kaybetmiş bir topluma atılacağı anlamına geliyor."

Danışman, Japonya'nın sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini, endüstriyel ve ekonomik gücün azalacağını ve orduya ülkeyi korumak için yeterli sayıda asker alınamayacağını söyledi.

"Hızlı düşüşü tersine çevirmek için oldukça geç kalındı"

Mori, çocuk doğurma çağındaki kadınların sayısındaki düşüş nedeniyle ülkenin doğum oranındaki hızlı düşüşü tersine çevirmek için çok geç olduğunu kabul etmekle birlikte, hükümetin hasarı hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.

Japonya'nın açıklamasından sonra Kabine Genel Sekreteri Yardımcısı Yoshihiko Isozaki, "Düşen doğum oranının kritik bir durum olduğunun farkındayız. Anladığım kadarıyla durumu etkileyen çeşitli faktörlerin karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş olması, bireylerin evlilik, doğum ve çocuk yetiştirme umutlarını gerçekleştirmelerini engelliyor" demişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Japonya Başbakanı Kişida azalan doğum oranını kontrol altına almak için çocuklara ve ailelerine destek vermeyi öncelik haline getirdi.

Nikkei Asia, Japon hükümetinin çocuklara ve ailelerine adanmış yeni bir kuruma, 2023 mali bütçesinden 35,2 milyar dolar ayırdığını bildirdi.

Bu yılki parlamento oturumunun açılışında yaptığı politika konuşmasında Kişida, "Milletimiz toplumsal işlevlerini sürdürüp sürdürememenin eşiğinde. Doğum ve çocuk yetiştirmeyle ilgili politikalar söz konusuysa ya şimdi ya da asla, bu kesinlikle daha fazla bekleyemeyecek bir konu" dedi.