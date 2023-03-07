Washington eyaletindeki Pierce bölgesinde yer alan Tacoma şehrinde kimliği V.N. olarak açıklanan 42 yaşındaki kadının yakalanması için karar çıkarıldığı duyurdu.

Tacoma-Pierce County'nin sağlık birimi tarafından 3 Mart'ta yapılan açıklamada, hastanın Pierce County Hapishanesi'ne götürülmesi ve buradaki özel tesiste karantinaya alınarak tedavi edilmesi gerektiği duyuruldu.

Sağlık biriminin sözcüsü Nigel Turner, "Bu durumlarda, hastanın özgürlüğüyle kamu sağlığına karşı oluşabilecek tehlikeleri dengeli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hastanın en iyi seçeneği kendi iradesiyle tercih edeceğini umuyoruz" dedi.

16 kez mahkemeye çıktı

Hastanın yaklaşık bir yıldır tedavi almaya ikna edilemediği ve kendisinin bu süreçte 16 kez mahkeme karşısına çıktığı belirtildi. 24 Şubat'taki son duruşmadaysa hastaya ilaç tedavisi, evde kendisini karantinaya alma ya da hapse girme seçeneklerinin olduğunun söylendiği ifade edildi.

Tutuklama kararını çıkaran Yargıç Philip Sorensen ise hastanın neden tedaviyi reddettiğine dair bilgi paylaşmadı. Hastanın avukatı Sarah Tofflemire ise müvekkilinin kendi tıbbi durumunu tam olarak kavrayamadığını, hatta mahkeme emirleri evine gelmeye devam ettikçe intihar edeceğini söylediğini de öne sürdü. Öte yandan V.N.'nin nerede olduğu henüz bilinmiyor.

Tıptaki adıyla tüberküloz olarak da bilinen verem, hava yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığı. Mycobacterium Tuberculosis adlı bakterinin yol açtığı hastalık tedavi edilmediği durumda ölümcül olabilir.