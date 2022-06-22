Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
[Temsili Fotoğraf: AFP]
Bangladeş'te deniz seviyesine yakın bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 21, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 3 kişi öldü.
Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 3 bin 400'den fazla kişi, su kaynaklı hastalıklara yakalandı.
Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş göstermeye başladı. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu, donanma ve hava kuvvetleri mensupları da katıldı.
Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.
Sel, kara ve demir yollarında da ciddi hasara neden oldu.
Etiketler: Sel
Son Haberler
- 21:13
- 20:55
- 20:59
- 20:16
- 20:15
Sıradaki Haber
Kanada’dan 13 ülkeye 200 milyon dolarlık COVID-19 aşısı yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz