Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den KKTC'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına görevlendirilen dozer, helikopter ve İHA ile destek sağlandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "KKTC'nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı KKTC İnsansız Hava Aracı (İHA)
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