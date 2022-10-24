Ülke basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş Meteoroloji Departmanı, Sitrang Kasırgası'nın ülkenin güney kıyılarında saatte 88 kilometre hızla etkili olabileceğini açıkladı.

Şiddetli yağışın etkisini göstermeye başladığını aktaran yetkililer, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı halkı uyardı.

Patuakhali, Bhola, Barguna ve Jhalakathi bölgelerinden 400 bine yakın kişinin tahliye edileceği bilgisini paylaşan yetkililer, Barishal kentinde de 1000'in üzerinde sığınak hazırlandığını kaydetti.

Patuakhali bölge yetkilileri, 250 bin kişinin bu gece tahliye edileceğini, bölgede 703 kasırga sığınağı bulunduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra yetkililer, iki uluslararası ve bir yerel havaalanının şiddetli yağış ve kasırga tehlikesine karşı kapatılacağını ifade etti.

Havaalanı yetkilileri, şiddetli yağış nedeniyle faaliyetleri durdurmak zorunda olduklarını, hava durumuna göre hareket edeceklerine dikkati çekti.