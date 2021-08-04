Şiddetli muson fırtınaları Bangladeş'i esir alırken yıldırımlar nedeniyle onlarca can kaybı yaşanıyor.

Chapainawabganj bölgesinde Shibganj kasabasında yapılan düğün sırasında çıkan fırtınadan korunmaya çalışan topluluğun üzerine isabet eden yıldırımlar birkaç saniyede 16 can aldı.

Gelinin o sırada düğün partisinde olmadığını belirten yetkililer damadın da olaydan yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.

Yüzlerce can alıyor

Yıldırımlar her yıl Güney Asya ülkesinde yüzlerce insanı öldürüyor.

Güneydoğudaki Cox's Bazar bölgesinde bir hafta süren sağanak yağışlar, altısı Rohingya mültecisi de dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Resmi rakamlara göre yıldırım nedeniyle 2016 yılında 200'den fazla kişi öldü.

Bazı uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek için yüzbinlerce palmiye ağacı dikilmesinin yıldırım düşmesine yol açtığını ve ölümleri arttırdığını belirtiyor.