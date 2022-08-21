Bangladeş’te yerel yetkililer, şiddetli fırtınanın yaşandığı ülkenin güney sahilindeki Barguna açıklarındaki teknelerden haber alamadıklarını söyledi.

Barguna Trol Teknesi İşçileri Sendikası Başkanı Abdul Mannan, Bangladeş’te sıkça tüketilen Hilsha (Ilish) balığını yakalamak için Bengal Körfezi’ne açılan 70’den fazla balıkçının bulunduğu 5 tekneye ait herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Ülkede yaklaşık 500 bin kişi Bengal Körfezi’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor.

Muson yağmurlarının yaşandığı bölgede sık sık deniz kazaları yaşanıyor.