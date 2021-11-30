Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, Ouest France gazetesine verdiği demeçte, İngiltere'nin İngiliz kara sularında avlanmaları için 154 Fransız balıkçıya "hala" lisans vermediğini söyledi.

Girardin, İngiltere'yi AB'nin "dayanışmasını test etmekle" suçladı. 10 Aralık'a kadar İngiltere ile yaşanan sorunu çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Londra yönetiminin bu tarihe kadar Fransız balıkçılara lisans vermemesi halinde AB'nin gerekeni yapacağını, hukuki yollara başvuracaklarını ve misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini dile getirdi.

İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizi

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransa ve AB'nin, bu sorunun çözümü için 10 Aralık'a kadar İngiltere ile müzakereleri sürdüreceğini söylemişti. Beaune, bu tarihe kadar çözüm bulunmaması halinde müzakereleri durduracaklarını açıklamıştı.

Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüdü.

Beaune, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere ile yapılan görüşmelerde balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde planladıkları misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini söylemişti.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.