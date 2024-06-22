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Dünya
TRT Haber 22.06.2024 08:55

Bakan Işıkhan, Almanya'da polisin darp ettiği Türk gencini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Almanya'da polis şiddetine maruz kalan Türk genci Ercan Tümer'i hastanede ziyaret etti. Bakan Işıkhan, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun mesajını aileye iletti. Bakan Işıkhan, Avrupa'da artan ırkçılığın endişe ile takip edildiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Ișıkhan, Alman polisi tarafından evinde darp edilen ve elmacık kemiği kırılan Ercan Tümer'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun mesajını iletti.

Düsseldorf Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 25 yaşındakì Türk genci Ercan Tümer'i ziyaret eden ışıkhan, saldırıdan duyduğu derin üzūntüyü aileyle paylaştı.

Bakan Işıkhan, olayın takipçisi olacaklarını ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

"Münferit bir olay, üzüldük. Bu noktada takipçisi olacağız olayın. Sayın büyükelçimiz burada. Gereken hukuki süreçler başlatılmış olacak inşallah. Bu tür olayların yaşanmamasını diliyoruz tabi."

"Avrupa'da artan ırkçılığı endişe ile takip ediyoruz"

Işıkhan, Avrupa'da artan ırkçılığa dikkati çekti, durumun endişe ile takip edildiğini söyledi.

"Avrupa'da sağın ve sağ partilerin güçlenmesini Avrupa Birliği'nde yapılan seçimlerde gördük. Irkçılık insan haklarına aykırı bir durum. Biz de dinen karşı durduğumuz bir durum. Eğilimlerin yükselmesi belki de üniversitedeki hocaların araştırması gereken bir konu ama ben biraz endişe ile takip ediyorum, sağın ve ırkçılığın gittikçe Avrupa'da artmasını."

Ne olmuştu?

Almanya'nın Monheim kentinde yaşayan Ercan Tümer, isim benzerliği nedeniyle perşembe sabaha karşı evini basan Alman özel harekat polisleri tarafından darp edilerek hastanelik edilmişti. Elmacık kemiği kırılan tümer, 2 Temmuz'da ameliyat olacak.
 

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Almanya Irkçılık Polis Recep Tayyip Erdoğan Vedat Işıkhan
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