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Dünya
TRT Haber 22.06.2024 06:24

Alman polisinden şiddet: İsim benzerliği nedeniyle canından oluyordu

Almanya'da bir kez daha polis şiddeti yaşandı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Monheim kentinde yaşayan Ercan Tümer, evini basan Alman polisleri tarafından hastanelik edildi. Elmacık kemiği kırılan Tümer, ameliyat olacak. İsim benzerliği nedeniyle bu olayı yaşadıklarını belirten aile, TRT Haber'den Bülent Dönmez'e konuştu.

Almanya'da polis şiddetinin hedefinde bu kez Tümer ailesi vardı. 25 yaşındaki Ercan Tümer, Alman polisi tarafından darp edildi.

Ailenin anlatımlarına göre eve gelen Özel Harekat Polisleri, Tümer çiftinin oturduğu daireye zorla girdi. 10 özel harekat polisi, yatak odasında uyumakta olan Ercan Tümer'i dakikalarca eşinin önünde darp etti.

Tümer, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, elmacık kemiği kırıldı. Tümer, Düsseldorf Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsim benzerliği nedeniyle az kalsın canından oluyordu

İsim benzerliği nedeniyle polis tarafından darp edildiğini belirten Ercan Tümer, saldırının şokunu üzerinden atamadı.

Tümer, polisin ceza almasını ve görevden alınmasını istiyor.

Eşi Nazlı Tümer de polislerin eşini darbederken yaşadığı çaresizliği anlattı.

"Hala etkisindeyim, çok kötü bir andı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Eşimi yanımda darp etmeleri çok kötüydü."

Alman polisler hakkında suç duyurusunda bulundu

Polisler, bu olaydan sonra Tümer ailesinden özür dilemedi.

Polis tarafından cep telefonuna el koyulan ve 2 Temmuz'da kırılan elmacık kemiğinden ameliyat olacak Ercan Tümer, şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda da bulundu.  

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