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Dünya
AA 22.06.2024 00:06

Husiler 'Tufan 1' adlı taarruz botu ürettiğini duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, deniz saldırılarında kullanılmak amacıyla "Tufan 1" adlı taarruz botu geliştirdiğini açıkladı.

Husiler 'Tufan 1' adlı taarruz botu ürettiğini duyurdu
[Fotoğraf: Arşiv]

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayımlanan haberde, Husiler tarafından üretildiği belirtilen "Tufan 1" adlı taarruz botunun görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, botun 150 kilo ağırlığında, 35 deniz mili hız yapabilen ve harp başlığı taşıyan bir taarruz botu olduğu belirtildi.

Yüksek manevra ve gizlenme kabiliyetine sahip olduğu ifade edilen botun, yakın mesafeden sabit ve hareketli deniz hedeflerine saldırı yapabildiği kaydedildi.

Görüntülerde, denizdeki bir hedefe yönelen "Tufan 1" botunun, hedefine doğru hızla yaklaşarak saldırdığı ve patlamasına yol açtığı görüldü.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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