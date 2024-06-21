Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşaya ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtildi.

Gazze'de okulların büyük oranda yıkılmasına rağmen UNRWA personelinin oyun ve eğitim amacıyla Filistinli çocuklarla ilgilenmeye devam ettiği kaydedildi.

"Eğitim bir insanlık hakkıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik "yaklaşık 9 aydır yıkıcı bir savaş yürüttüğü" vurgulanarak "acil ateşkes" yapılması istendi.

Yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmalarına rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. İsrail, 15 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu saldırılarıyla vururken, olayda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Salgın hastalık riski

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye sokaklarda biriken atıklar ve taşan kanalizasyon sularının Gazze ve kuzey kentlerinde hastalık ve özellikle de salgın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Ebu Safiye, "Kıtlık nedeniyle insanların bağışıklık sistemi zayıfladı. Bu da hepatit ve bağırsak enfeksiyonları başta olmak üzere hastalıkların ve salgının yayılmasını hızlandırıyor." diye konuştu.

Dünyaya seslenen Ebu Safiye, "sınır kapılarının açılması, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve kurtarılabilecek durumdaki insanların tamamının kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması ve müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze'deki 36 hastaneden 17'si kısmi hizmet veriyor

Gazze'deki 36 hastanenin 17'sinin kısmi hizmet verebildiğini belirtilirken, bunlardan 3'ü Gazze'nin kuzeyi, 7'si Gazze'nin merkezi, 3'ü Deyr el Belah ve 4'ü Han Yunus bölgelerinde yer alıyor.

Refah'da aktif hastane bulunmuyor.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.