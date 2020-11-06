Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile Üçlü Danışma Mekanizması toplantısında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarımızı güçlendireceğiz. Çok taraflı işbirliğiyle bölgedeki istikrar ve refahın artması için çalışıyoruz" paylaşımı yaptı.