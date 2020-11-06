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Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile Üçlü Danışma Mekanizması toplantısında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarımızı güçlendireceğiz. Çok taraflı işbirliğiyle bölgedeki istikrar ve refahın artması için çalışıyoruz" paylaşımı yaptı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 18:26
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