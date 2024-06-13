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Dünya
AA 13.06.2024 00:06

Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın

Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı duyuruldu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
[Fotograf: Reuters]

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.

Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.

Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı aktarıldı.

Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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