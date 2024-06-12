Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2024 20:59

BM: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 520'den fazla Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 520'den fazla Filistinli öldürüldü
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerginliğe karşı uyardığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirten Haq, hayatını kaybedenlerin çeyreğinin çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Haq, aynı dönemde 5 bin 200 Filistinlinin bu bölgelerde yaralandığını belirterek, toplam 960 saldırının kayda geçtiğini söyledi.

Gazze'deki durum hakkında da bilgi veren Haq, sağlık erişiminin zorlaştığına dikkati çekti.

Haq, tüm zorluklara rağmen insani yardım çalışanlarının her hafta Gazze'de 280 bin kişiye sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi.

Çatışma, yollardaki yıkım ve giriş bölgelerindeki kısıtlamalar nedeniyle yardım dağıtımına ilişkin zorlukların sürdüğüne işaret eden Haq, açlık koşullarını düzeltmek için kritik yardımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Batı Şeria Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
22:21
Ümraniye'de öğretmenleri darbeden şüpheli tutuklandı
21:55
Fed faizi sabit tuttu
21:22
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
20:58
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu
20:23
Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ