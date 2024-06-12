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Dünya
AA 12.06.2024 19:35

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki yolculardan en az 80 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletinde dün batan teknede bulunan 271 yolcudan en az 80’inin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki yolculardan en az 80 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mai-Ndombe'de bulunan Kwa Nehri üzerinde motor arızası sebebiyle kıyıya çarparak batan teknede bulunan 80’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kwa Nehri üzerinde, Mushie kasabasından Lebida kasabasına doğru hareket eden tekne dün motor arıza sebebiyle kıyıya çarparak batmıştı.

Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında kaybolan 86 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde meydana gelen bu tür deniz kazalarına "gemilerin bakımsızlığının ve kapasitelerinin üstünde yük taşımalarının" sebep olduğu ifade ediliyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

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