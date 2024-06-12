Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2024 17:32

Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinde uçak park yerleri ve altyapısını yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava üslerinde uçak park yerleri ile altyapısına, yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktası, insansız deniz araçlarının hazırlandığı yerler, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik grup saldırısı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Johnson & Johnson "bebek pudrası" davalarında ABD eyaletleriyle anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:54
Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı
17:47
Altınboynuz siyaha büründü
17:44
Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
17:23
Bayram alışverişini sosyal medyadan yapanlara 'dolandırıcılık' uyarısı
17:11
Johnson & Johnson "bebek pudrası" davalarında ABD eyaletleriyle anlaştı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ