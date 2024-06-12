Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2024 15:46

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve eşitsizlikler artıyor, iklim krizi birçok gelişmekte olan ülkeyi sert bir şekilde vuruyor. Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor

Guterres, Cenevre'de BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Liderler Forumu programında konuşma yaptı.

UNCTAD tarafından yürütülen önemli çalışmalardan bahseden Guterres, kuruluşun köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve uluslararası finansal yapının reformuna ilişkin tartışmalara katkıda bulunduğunu belirtti.

Guterres, "UNCTAD, anlatıları şekillendirerek, uluslararası müzakereleri etkileyerek ve çok taraflılık ilkesini ilerleterek küresel düzeyde değişim için kuvvetli bir güç olmuştur." dedi.

UNCTAD'nin netliği ve kararlılığının her zamankinden daha fazla önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve eşitsizlikler artıyor, iklim krizi birçok gelişmekte olan ülkeyi sert bir şekilde vuruyor. Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor." diye konuştu.

Guterres, yoksulluk ve açlık dahil temel kalkınma göstergelerinin gerilediğini ve küresel borçların hızla arttığını kaydederken, uluslararası finansal yapısının işlevsiz ve adaletsiz olduğunu belirtti.

Bu yapının, borç batağına saplanmış gelişmekte olan ülkeleri korumakta başarısız olduğuna işaret eden Guterres, uluslararası ticaret sisteminin birçok zorlukla karşı karşıya ve parçalanmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Guterres, ticaretin "iki ucu keskin bir kılıç" haline geldiği bir dönemde UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ın başlattığı reform çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

UNCTAD'ın yeni "marka çalışmasının" erişimi genişletmeyi ve gelişmekte olan ülkeleri korumayı güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Guterres, UNCTAD'ın sistemdeki boşlukları belirlemek ve bunları kapatmak için sahip olduğu rolün hala temel öneme sahip olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:54
Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı
17:47
Altınboynuz siyaha büründü
17:44
Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
17:33
Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk
17:23
Bayram alışverişini sosyal medyadan yapanlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ