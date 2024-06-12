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Dünya
AA 12.06.2024 15:03

Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü'nün bölgeden çıkış süreci tamamlandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geçici olarak yerleştirilen Rus Barış Gücü'nün bölgeden çıkış sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü'nün bölgeden çıkış süreci tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Barış Gücü'ne ait personel ve araçların ülke topraklarını tamamen terk ettiği bildirildi.

Bakanlık, Rus birliklerin Hocalı'daki askeri üsten çıkmasına ve Hocalı Havalimanı önünde Azerbaycan bayrağının göndere çekilmesine ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti.

Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye adlandırılan Rus birlikleri yerleştirilmişti.

Beş yıl süreyle yerleştirilen Rus Barış Gücü'nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu fakat Rusya ve Azerbaycan liderleri, birliklerin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar almıştı.

Rus Barış Gücüne ait zırhlı ve ağır araçlar, Nisan 2024'te bölgeden çıkmaya başlamıştı.

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