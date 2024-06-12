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Dünya
AA 12.06.2024 17:10

Johnson & Johnson "bebek pudrası" davalarında ABD eyaletleriyle anlaştı

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla 42 eyalet ile başkent Washington tarafından yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Johnson & Johnson "bebek pudrası" davalarında ABD eyaletleriyle anlaştı

Johnson & Johnson'ın vardığı anlaşmayla yürütülen soruşturma çözüme kavuştu.

Şirket, başta Florida, North Carolina ve Texas'ın geldiği 42 eyalet ve başkent Washington ile yaptığı anlaşmada, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ancak yöneltilen iddiaları reddeden Johnson & Johnson, talk ürünlerinin güvenli olduğunu ve kansere neden olmadığını belirtti.

Johnson & Johnson, ocak ayında yaptığı açıklamada, söz konusu eyaletlerle prensipte anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Öte yandan, şirkete yönelik çoğu yumurtalık kanseri olan kadınların açtığı on binlerce dava sürüyor.

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