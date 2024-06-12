Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2024 18:38

ABD, Küba'ya giden Rus deniz filosuna karşı bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi

ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi.

ABD, Küba'ya giden Rus deniz filosuna karşı bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamaya göre, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağı konuşlandırıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği aktarıldı.

NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." denildi.

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran’da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.

ETİKETLER
ABD Küba Rusya
Sıradaki Haber
Kuveyt'te yangın: 49 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
19:18
Bakan Fidan: İsrail'e durmadan silah ve mühimmat yardımı yapıyorlar
19:06
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:13
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti
19:27
İSPARK ücretlerine zam: Bir saatlik otopark ücreti 70 TL oldu
18:08
Samsun'da dev uyuşturucu operasyonda 26 kişi tutuklandı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ