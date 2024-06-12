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Dünya
AA 12.06.2024 20:36

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının kısa süre içinde Hizbullah ait hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini belirtti.

Açıklamada vurulan hedefler arasında Yater ve Merkeba bölgelerindeki Hizbullah'a ait askeri binalar ve Tallusa bölgesindeki altyapının bulunduğu aktarıldı.

Başka bir açıklamasında da İsrail ordusu, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Taybe ve Merkeba bölgelerindeki iki füze rampasını vurduğunu bildirdi.

İsrail'in kuzeyine bugün öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyinden gerçekleşen saldırılar sebebiyle sirenlerin çaldığı belirtilmişti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken Hizbullah tarafından atılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyinde çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği bildirilmişti.

Hizbullah 215 füze fırlattı

İsrail ordu radyosu da Hizbullah'ın İsrail tarafına 215 füze fırlattığını ve bir insansız hava aracı gönderdiğini kaydetti.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi ise bugünkü saldırıların savaşın başlangıcından bu yanaki en büyük saldırılar olduğunu vurguladı.

Saldırıların, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah'ın "intikamı" olduğuna işaret edildi.

Hizbullah ise saha komutanlarından birinin öldürülmesine misilleme olarak İsrail’in askeri hedeflerine ve yerleşim birimlerine son 24 saatte 17 saldırı düzenlediğini duyurdu.

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