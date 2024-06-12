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Dünya
AA 12.06.2024 20:02

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka beldesinde sivillerin toplu halde bulunduğu bir yeri insansız hava aracıyla (İHA) bombalaması sonucu 5 Filistinli öldü, 8 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Muğraka beldesinde sivillerin toplu halde bulunduğu bir yeri hedef alması sonucu ölen 5 kişinin cenazesi ile 8 yaralı hastaneye getirildi.

Açıklamada, İsrail saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in Miğraka beldesinin caddelerinden birinde toplu halde duran bir grup Filistinliyi İHA ile hedef aldığını ifade etti.

Görgü tanıkları, ambulans ekiplerinin ve vatandaşların saldırıda ölen ve yaralananları El-Avde Hastanesi'ne naklettiğini ifade etti.

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