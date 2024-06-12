Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2024 23:34

Hamas'tan "Gazze'de kıtlık" açıklaması

Hamas, insani yardımların yetersizliği ve İsrail'in sınır geçişlerini kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Hamas'tan "Gazze'de kıtlık" açıklaması
[Fotograf: AA]

Hamas’tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımız, özellikle Gazze ve Kuzey eyaletlerinde, acımasız aç bırakma savaşının tırmanması nedeniyle insani felaketin ağırlaşmasıyla ve kıtlığın belirtileriyle karşı karşıyadır." denildi.

Açlık ve kıtlık tehdidinin İsrail'in geçişleri kapatması ve yardımların yetersizliği nedeniyle yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasının bir savaş suçu olduğu ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım suçunun devam ettiğinin teyidi olduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkelerinden, Gazze'deki halka yardım sağlamak amacıyla geçişlerin açılması yönünde çaba ve baskı göstermeleri istenilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e derhal müdahale etmesi ve masum sivillere yönelik barbarca İsrail saldırısını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'nin her bölgesine yardım malzemelerinin girişi için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
BM: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 520'den fazla Filistinli öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:09
Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
23:34
ABD bütçesi, mayısta 347 milyar dolar açık verdi
23:46
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu TBMM'de kabul edildi
23:03
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
22:21
Ümraniye'de öğretmenleri darbeden şüpheli tutuklandı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ