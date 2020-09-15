Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.
Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor.
Etiketler: Irak Bağdat yeşil bölge Füze saldırısıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 01:31
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