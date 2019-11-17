Dünya
Bağdat'ta bazı mağazalara ait depolar ateşe verildi17 Kasım 2019 Pazar 12:18 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 12:26
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta bazı mağazaların depoları yakıldı.
[Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında, Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü.
Binadan yükselen duman Bağdat'ın birçok noktasından fark edildi.
[Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]
Binadaki yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmemesi dikkat çekti.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Kaynak: AA