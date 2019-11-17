Bangladeş yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentine bağlı Patharghata semtinde, sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katında doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yoldan geçenlerin üzerine yıkıldı.

Chittagong Tıp Üniversitesi Hastanesi Karakolundan polis yetkilisi Alauddin Talukder, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı.

[Bangladeş'te meydana gelen doğal gaz patlamasında 7 kişi yaşamını yitirdi. Fotoğraf: Reuters]

İtfaiye yetkilisi Purna Chandra Mutsudi de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Mutsudi, patlamaya, dışarıda bulunması gereken ancak binanın içinde döşenen gaz borusundaki sızıntının yol açtığını ifade etti.

Kaynak: AA