Bangladeş'te doğal gaz patlaması: 7 ölü17 Kasım 2019 Pazar 11:07 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 11:16
Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong kentinde, doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi.
Bangladeş yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentine bağlı Patharghata semtinde, sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katında doğal gaz borusu patladı.
Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yoldan geçenlerin üzerine yıkıldı.
Chittagong Tıp Üniversitesi Hastanesi Karakolundan polis yetkilisi Alauddin Talukder, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı.
İtfaiye yetkilisi Purna Chandra Mutsudi de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Mutsudi, patlamaya, dışarıda bulunması gereken ancak binanın içinde döşenen gaz borusundaki sızıntının yol açtığını ifade etti.
Kaynak: AA