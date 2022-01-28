Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı
Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 roketle saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 roketle saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı.
Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.
Bölgede yapılan araştırmalarda roketlerin fırlatıldığı araç, füze fırlatma rampası ve 3 adet roket bulundu.
Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Victoria havva üssü Bağdat havalimanında bulunuyor. Saldırının hedefinde bu üssün olduğu değerlendiriliyor.
Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2022
Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği duyuruldu. Saldırıya dair detayları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı.https://t.co/mR8pxENScH pic.twitter.com/p56Cq1FhZ0
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