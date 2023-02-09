Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, BAE, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yönelik kapsamlı bir yardım operasyonu başlattı.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılay'ı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, şu ana kadar 11 askeri kargo uçağıyla arama-kurtarma, medikal ekipler ile jeneratör ve benzeri ihtiyaç duyulan araç-gereç Türkiye'ye sevk edildi.

BAE iki sahra hastanesi kuracak

BAE makamları, 2 sahra hastanesi kurulması için de harekete geçti. 50 yatak kapasiteli, günde 20 ameliyatın gerçekleştirilebileceği üçüncü tip sahra hastanesinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

BAE Kızılayı, dün Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmıştı. "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında pazar gününden itibaren 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımların toplanacağı açıklanmıştı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Başkonsolosluğunca 7 Şubat'tan itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ihtiyaç listesi temelinde ayni yardım toplama kampanyası başlatılmıştı.

BAE basınında da yer verilen kampanyaya, Emirlik vatandaşları, BAE'deki Azerbaycan toplumu, bu ülkede yerleşik diğer milletler ve diplomatik temsilciliklerden çok sayıda kişi destek vermişti.

Kampanya kapsamında 36 saat gibi kısa bir sürede toplanan yaklaşık 300 paketlik ayni yardım, Türk Hava Yollarının Dubai-İstanbul seferiyle Türkiye'ye gönderilecek.​​​​​​​

Bunun yanı sıra Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye'deki depreme ve BAE'nin yaptığı yardımlara ilişkin The National, Gulf News ve SkyNews Arabia gazetelerine mülakatlar verdi.