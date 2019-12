Yazar Ed Husain'e ait, "İslam'ın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" başlıklı makale, İngiltere menşeli haftalık dergi "The Spectator"da yayımlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Bin Zayid de, "Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeye dair gelişmeleri" ele alan makaleyi, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East | The Spectator https://t.co/uzJNi6GUsa

Makalede, "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci", "İslam'da reform ve yenileşme olarak" tanıtıldı.

Netanyahu'dan yanıt

Bin Zayid'in söz konusu Twitter paylaşımına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da çok geçmeden yanıt verdi.

I welcome the closer relations between Israel and many Arab states. The time has come for normalization and peace.



أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/xUTluWn62e