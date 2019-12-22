Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Sulu eyaletine bağlı Panamao bölgesindeki dağlık alanda şafak vakti düzenlenen operasyonda, ordu birlikleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı.

Operasyonda 2 Endonezyalı balıkçının kurtarıldığını açıklayan askeri yetkililer, çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

Yetkililer, örgütün elinde rehin olan diğer Endonezyalı balıkçıyı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Malezya’nın Sabah eyaleti yakınındaki Tambisan açıklarında eylül ayında, 3 Endonezyalı balıkçı Ebu Seyyaf terör örgütü tarafından kaçırılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Kaynak: AA