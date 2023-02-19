BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 3 bin 14 ton yardım malzemesi taşıyan 106 uçak kaldırdı.

Gıda, yardım malzemesi ve çadır taşıyan uçaklardan 65'i Suriye'ye, 41'i Türkiye'ye gitti.