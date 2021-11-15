Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan, Suriye, Yemen ve Irak vatandaşlarının Minsk'e uçuşlarını yasakladığını duyurdu.

Minsk merkezli Belarus havayolu Belavia, yaptığı duyuruda BAE kabinesinin kararının dün yayınlandığını söyledi.

Avrupa Birliği, sınırlarında insani kriz yaratmak için binlerce göçmenin bölgeye uçaklarla ulaştırıldığını söylüyor.

Orta Doğu'dan binlerce göçmen, Belarus ile AB ülkeleri Polonya ve Litvanya arasındaki sınırdaki ormanlarda dondurucu koşullarda barınıyor.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Türkiye'den Polonya'ya Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının seyahatiyle ilgili de önlem alınmıştı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'nin Belarus uçuşlarıyla ilgili kararı için teşekkür etmişti.