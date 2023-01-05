Azerbaycanlı sanatçı Ferid Elekbarov, Bakü'nün Novhanı beldesinde ülkesinde ilk olan neon sanatları ev müzesinde eserlerini sergiliyor.

Ferid Alekbarov’un Kızıldeniz’deki mercanları kullanarak elde ettiği neon renkler, gün ışığında sade bir resim veya eşya gibi görünüyor.

Ancak özellikle akşam saatlerinde ve karanlık ortamda ultraviyole ışınlarının etkisi altında eserler farklı bir boyut kazanıyor.

Neon renklerle bezenen evin mutfağı, duvarları ve eşyaları da karanlıkta adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Bu durum ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Ferid Elekberov şimdi aynı müzenin bir benzerini Bakü şehir merkezinde kurmak niyetinde.

Sanatla uğraşan gençlere ilham vermek istiyor.