Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edildiği dönemde görev yapan Gehremanov, doğduğu topraklara bir gün mutlaka döneceğine söz vermişti.

Emekli asker, 27 Eylül'de başlayan harekatta yerini aldı, vatanı için silah kuşandı.

Laçın'a giren ilk kuvvetlerin başında bulunan Gehremanov'un yanında bu sefer oğlu da vardı.

"Bize lazımsın"

Emekli asker, kendisine yapılan çağrıyı ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Pratiğim olduğu için hem de o yerleri iyi bidiğim için bana telefon geldi, sen bize lazımsın, gelir misin diye. Başüstüne dedim. 24 kişilik bir grup olduk. O gruba beni başkan tayin ettiler. Bütün Laçınlı çocuklar hep birlikte el ele verip Laçın istikametinde yapılan savaşlara katıldık. Ben öz evladımı da götürdüm."

Göğüs göğse çarpışmalar neticesinde, 27 yıl sonra Laçın işgalden kurtarıldı.

Gehremanov, ata topraklarına girer girmez sözünü tutarak babasının mezarına gitti.