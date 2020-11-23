UNICEF'in resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında Fore, Yemen'in son yıllarda görülen en kötü kıtlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Fore, Yemen'deki duruma ilişkin "tehlike çanlarının çok uzun bir zamandır çaldığını" belirterek, "12 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Beslenme yetersizliği oranlarının ülkenin bazı bölgelerinde en yüksek seviyeye ulaştığını kaydeden Fore, "5 yaş altındaki 325 binden fazla çocuk, beslenme yetersizliği nedeniyle yaşam savaşı veriyor." uyarısında bulundu.

Fore, Yemen'de beş milyondan fazla çocuğun ise "yüksek düzeyde kolera ve ishal tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna" dikkati çekti.

Yemen'de eskiden beri süregelen fakirlik ve gelişmemişliğin yanı sıra beş yıldır devam eden çatışmaların da çocukları, aileleri şiddet ve hastalık sarmalına sürüklediğini vurgulayan Fore, "COVID-19 pandemisi bu derin krizi çok yakın bir felakete dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

Fore, UNICEF'in yıllardır Yemen'e yönelik yardım faaliyetleri sürdürdüğünü hatırlatarak, kuruluşun bu yıl insani yardım faaliyetleri için ihtiyacı olan 535 milyon dolar yerine yalnızca 237 milyon dolar elde edebildiğine dikkati çekerek, ek kaynağa ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Aden'de elektrik kesintisi

Öte yandan, Yemen'in Aden vilayetinde Hasva Elektrik Santrali'nde kaynak sıkıntısı yaşandığı ve vilayetin çoğuna elektrik verilemediği açıklandı.

Yemen Hükümeti Enerji ve Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Musebbehi, Elektrik Kurumunun kaynak sıkıntısı nedeniyle Aden bölgesinde sabah 8'den itibaren elektrik kesintisine gittiğini bildirdi.

Yemen, birçok sektörde olduğu gibi enerji ve elektrik alanında da büyük sıkıntılar yaşıyor. Ülkedeki iç savaş ve akaryakıt aktarımının düzenli sağlanamaması nedeniyle birçok kentte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.